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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Днепре грузовик протаранил "скорую" с пациентом, пострадали пять человек

Медицинский автомобиль в результате аварии перевернулся на бок.

В Днепре на пересечении улиц Байкальской и Образцова произошла авария с участием автомобиля скорой помощи, в которой находился пациент.

На сайте полиции Днепропетровской области говорится, что "скорая" ехала на красный свет с включенной сиреной и проблесковыми маячками.

28-летний водитель грузовика, который выехал на перекресток на зеленый свет, не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение.

Автомобиль "скорой" перевернулся, пятеро его пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту планируется открыть производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следователи выясняют обстоятельства и причины ДТП.

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