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В ДТП с маршруткой в Житомирской области пострадали 24 человека

Легковой автомобиль, столкнувшийся с автобусом, сгорел.

В Житомирской области на автодороге столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате чего травмы получили 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Фото: Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Автобус маршрута "Киев-Хмельницкий" двигался в направлении Житомира. Обстоятельства аварии на данный момент не известны.

По информации правоохранителей, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки, погибших нет.

Авария произошла сегодня, 9 августа, около 13.10 вблизи села Тетеревка. В результате столкновения легковой БМВ загорелся.

На время ликвидации последствий аварии движение на этом участке трассы ограничено.

Фото: Национальная полиция

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