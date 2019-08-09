Баканов побывал в одной из воинских частей.

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в пределах двухдневной рабочей поездки в Донецкую область посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что Баканов посетил одну из воинских частей и в поселке Широкино, который находится на передовой линии, и ознакомился с оперативной обстановкой в регионе.

Также Баканов посетил коллективы Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. "Он поблагодарил сотрудников спецслужбы за преданность долгу и высокий профессионализм в защите национальных интересов и свободы украинского народа", - отмечается в сообщении.

Во время встречи также были очерчены ключевые аспекты реформы СБУ.

"28 лет назад мы получили государство, за свободу и независимость которого мы боремся до сих пор. И мы должны защитить право украинского народа жить и свободно развиваться в независимой и сильной Украине", - отметил Баканов.

Фото: ssu.gov.ua

Руководители СБУ возложили цветы к могилам и месту гибели сотрудников украинской спецслужбы Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко, почтили светлую память Александра Анищенко и Руслана Лужевского.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, 22 мая глава предвыборного штаба нового президента, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С 3 июня Баканов также будет исполняет обязанности главы СБУ, т.к. Василий Грицак ушел в отпуск.