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Баканов назначил своим советником СБУшника, который расследовал дело "9 марта"

Николай Герасименко работал на руководящих должностях в СБУ с 1992 года.

Баканов назначил своим советником СБУшника, который расследовал дело "9 марта"
Иван Баканов
Фото: пресс-служба президента

И.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов назначил своим советником Николая Герасименко.

Об этом говорится в ответе пресс-службы СБУ на запрос LB.ua.

"Запрашиваемое вами лицо в июне приказом руководства СБУ назначено советником Главы СБ Украины на общественных началах", - говорится в ответе.

Герасименко работал на руководящих должностях в СБУ с 1992 года. Во времена президента Виктора Ющенко он был назначен заместителем главы СБУ - начальником Следственного управления (2007-2009 годы).

Герасименко расследовал так называемое "дело 9 марта" во время акций "Украина без Кучмы".

Напомним, 9 марта 2001 года протестующие, среди которых были УНСОвцы, пытались помешать президенту Леониду Кучме возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Нескольких задержала милиция, после чего участники акции продолжили протесты под МВД с требованием освободить задержанных.

Акция переросла в противостояние с милицией. В тот день правоохранители задержали 300 человек, но большинство из них были отпущены. 19 - получили уголовные сроки - от двух до пяти лет. Дело расследовала СБУ.

Діана БуцкоДіана Буцко, Журналістка
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