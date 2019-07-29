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Комиссия журналистской этики обвинила полицию в давлении на президента Академии украинской прессы

Используется уголовное производство, которое касается рекламного бизнеса его сына.

Комиссия журналистской этики обвинила полицию в давлении на президента Академии украинской прессы
Фото: facebook.com / Валерий Иванов

Комиссия журналистской этики обвинила органы следствия Национальной полицию в давлении на президента Академии украинской прессы Валерия Иванова.

Об этом говорится на сайте КЖЭ.

"Комиссия журналистской этики призывает руководство МВД и Национальной полиции внимательно выяснить обстоятельства, на которые указывается в этом письме, и защитить нашего коллегу от необоснованных обвинений и давления", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что уже три третий месяц, как арестованы банковские счета семьи Валерия Иванова. По данным КЖЭ, в его "доме проведен обыск, а в авторитетных отечественных и международных организаций следователями направляются запросы, которые имеют целью подорвать репутацию ведущего ученого и общественного деятеля".

Комиссия журналистской этики также отмечает, что производство касается деятельности не Валерия Иванова, а рекламного бизнеса его сына - Дениса Иванова, владельца PR-агентства Smart Manager.

"Само давление на профессора Иванова приобрело абсолютно нецивилизованных форм. Против нашего коллеги использовался весь спектр "черного" PR. Через так называемые "сливные" сайты публиковались материалы следствия, на публичные мероприятия с его участием приходили провокаторы", - отмечается в сообщении.

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