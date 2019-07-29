Команда президента готовит законопроекты о защите украинцев за границей

Команда президента Владимира Зеленского готовит законопроекты о защите украинцев за границей. Об этом рассказал будущий депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в комментарии LB.ua

Разработка ведется совместно с офисом президента.

"Это уже обсуждалось и с Офисом президента, и с МИДом. Необходимо подготовить новую редакцию закона "Об основах внешней политики", законопроект "О правах украинцев заграницей и поддержке связи с ними", и "О защите прав граждан, которые работают за границей." Они еще не сформулированы в виде отдельных законопроектов. Это идеи", - сказал Яременко.

Напомним, сегодня в Трускавце начался недельный образовательный интенсив для кандидатов от партии "Слуга народа", победивших на выборах. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что партия намерена создать в парламенте "монокоалицию" и забрать все министерства.