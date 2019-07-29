Бывший гендиректор СТБ Бородянский назначен внештатным советником Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником бывшего гендиректора телеканала СТБ Владимира Бородянского. Соответствующий указ опубликован сегодня на сайте главы государства.
"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.
На своей странице в Фейсбуке Бородянский написал, что будет консультировать президента по гуманитарным вопросам. Также он пояснил, что видит в этом назначении "возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную отрасль в Украине".
Бородянский является украинским медиа-деятелем, с 2004 по 2018 год был председателем правления телеканала "СТБ", в декабре 2018 года стало известно, что он покинул телегруппу StarlightMedia.
С 2000 года он был руководителем отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".
Также в 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.
Напомним, ранее Зеленский назначил своим внештатным советником Гео Лероса - куратора киевских муралов и основателя одного из самых больших международных арт-проектов "Art United Us".