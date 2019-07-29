Супрун рассказала, что намерена делать в случае отставки из Минздрава

До официального назначения нового состава Кабмина команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения. Об этом сегодня заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет "Укринформ".

"До того момента, пока будет официально представлен кандидат на должность премьер-министра, который определится с кандидатурами в министерства, мы продолжаем работать в министерстве. Если останемся - будем дальше работать, если не останемся - передадим всю работу, которая была сделана, планы, которые далее должны быть реализованы", - отметила Супрун.

"Врачи должны дальше спокойно работать и передавать друг другу знания и работу, которая будет сделана. Поэтому спокойно ждем. Мы услышали много раз публично, что это будет продолжаться", - сказала Супрун.

В случае, если не войдет в следующий состав Кабмина, Супрун планирует издать книгу о здоровом образе жизни и привлекать иностранные инвестиции в украинскую систему здравоохранения.

"Многие меня спрашивают, будет ли издана книга советов относительно здорового образа жизни. Я недавно заходила в книжный магазин "Є" и спрашивала, есть ли у них книги о здоровье. Нет. В Украине очень мало книг о здоровье. Есть кулинарные книги или книги для студентов-медиков, но нет общих для людей. Поэтому, возможно, будем заниматься таким просветительством. И буду делать все возможное, чтобы трансформация системы здравоохранения продолжалась", - сказала Супрун.

Напомним, по результатам обработки электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду партия "Слуга народа" получит 254 голоса в парламенте. Это позволяет политсиле сформировать коалицию самостоятельно, о чем уже заявил представитель президента Андрей Герус. Он также сообщил, что "слуги" намерены самостоятельно заполнить все должности в Кабмине.