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​В Украине началась кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка

В стране низкий уровень вакцинации населения от дифтерии.

​В Украине началась кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка
Фото: 2day.kh.ua

Министерство здравоохранения Украины запускает кампанию по вакцинации от дифтерии и столбняка. Об этом сообщила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун на пресс-конференции, передает «Интрфакс-Украина».

По ее словам, в Украине низкий уровень вакцинации населения от дифтерии. "Среди детей вакцинировано около 70%, для взрослых этот показатель еще ниже. Эксперты прогнозируют риск возникновения вспышки ", - сказала она.

Гендиректор центра общественного здоровья Владимир Курпита отметил, что количество заболевших дифтерией в 2018 году увеличилось до 10 человек, тогда как максимальное количество за последние 10 лет достигало четырех.

По его словам, сейчас в регионах находится около 3 млн доз вакцины от дифтерии и столбняка. Вакцины закупает детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) у мировых производителей. Качество вакцин подтверждено Всемирной организацией здравоохранения.

Уляна Супрун также отметила, что сыворотка от дифтерии поставлена во все регионы страны, и уже проводятся закупки на 2019 год.

Напомним, согласно Всемирной организации здравоохранения, дифтерия — это инфекционное заболевание, которое в первую очередь заражает горло и верхние дыхательные пути, производя токсин, повреждающий другие органы. Болезнь начинается с боли в горле, субфебрильной лихорадкой и опуханием шейных лимфоузлов. В тяжелых случаях токсин может стать причиной миокардита или периферической невропатии. 

Дифтерийный токсин вызывает скопление мембраны мертвых тканей в горле и на миндалинах, затрудняя глотание и дыхание. Болезнь передается через непосредственный физический контакт или с аэрозольными выделениями во время дыхания, кашля или чихания инфицированных лиц.

Столбняк является неинфекционным заболеванием, передается спорами бактерий, которые существуют во всем мире в почве и в кишечном тракте животных и могут загрязнять многие поверхности и субстанции. Эта болезнь не может быть искоренена. 

Нейротоксины, выделенные в анаэробных условиях в ранах, загрязненных бактериальными спорами, приводят к столбняку. Болезнь может быть предотвращена путем иммунизации с применением вакцин, содержащих столбнячный анатоксин (ВССА).

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