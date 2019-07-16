Каждый третий летний лагерь нарушает санитарные нормы, - Госпродпотребстандарт

Этим летом в Украине из-за нарушений санитарных норм не открылись 22 учреждения оздоровления и отдыха, еще 9 заведений начали работу без согласования службы. Об этом сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Алла Григоренко, сообщила пресс-служба ведомства.

Количество детей, отдыхающих и оздоравливающихся в детских лагерях, ежегодно снижается из-за высокой стоимости путевок и низкого уровень услуг. По состоянию на начало июля на отдыхе или оздоровлении побывали уже 664 тыс. детей.

Как отметила Григоренко, готовность к работе оздоровительных составляла в среднем 98%, отдыха - 89%. Специалисты Госпродпотребслужбы провели 9,9 тыс. проверок в учреждениях отдыха детей, и обнаружили нарушения в 30% учреждений.

Самый высокий процент нарушений выявлено в Херсонской области (78%), Черкасской (50%), Житомирской (42%), Хмельницкой (48%), Харьковской (47%), Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях по 38%.

Нарушения касаются недостаточного контроля за организацией питания детей: нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в пищеблоках, нарушение поточности производственных процессов, нарушение технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных для детей пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима и так далее. Во многих заведениях специлисты обнаружили элементарную нехватку посуды, моющих и дезинфицирующих средств.

Организация питания большинства заведений оздоровления и отдыха проводилась на базе собственных пищеблоков (94%), остальные заведений организовали питание или на базе арендованных пищеблоков (3,1%), либо за счет привозного питания (1,1%). Не отвечали требованиям санитарного законодательства 29% пищеблоков, среди самых частых нарушений - отсутствие проточной воды, отсутствие канализации, нехватка технического и холодильного оборудования.

Напомним, на прошлой неделе в оздоровительном лагере в Одесской области с отравлением были госпитализированы 56 человек (53 ребенка и трое взрослых), у нескольких пострадавших выявили возбудитель шигелеза. Проверка установила, что в лагере, где произошло отравление, существуют существенные нарушения санитарно-гигиенических норм.