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Под Николаевом автомобиль въехал в группу детей на велосипедах

Травмы получили шестеро учеников спортивной школы.

Под Николаевом автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадало шестеро детей. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла днем 14 июля на трассе Николаев-Снигиревка

"Водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на группу несовершеннолетних велосипедистов, после чего выехал за пределы проезжей части и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Травмы различной степени тяжести получили шестеро детей в возрасте от 14 до 17 лет, их доставили в медицинское учреждение. 

Местное издание "Новости N" пишет, что пострадавшие дети являются учениками николаевской ДЮСШ по велоспорту и проводили на трассе тренировочные заезды. 

"В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов", - пишет издание.

Водитель автомобиля - 25-летний местный житель Николаева не пострадал.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

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