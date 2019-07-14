Почти 200 тыс. украинцев изменили место голосования перед выборами в Раду

Возможностью временного изменения места голосования перед досрочными выборами в парламент воспользовались 198 747 граждан Украины.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей по состоянию на 13 июля.
Чаще всего меняли место голосования избиратели, зарегистрированные в Донецкой области - более 31 тысячи избирателей.
Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля включительно. Для этого нужно подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей. Из документов нужен только паспорт.
Выборы в парламент назначены на 21 июля.
Напомним, на президентских выборах временное изменение места голосования оформили более 300 тыс. избирателей.