Активисты спрашивают "Нахиба нам СБУ?" и "Когда сядет Медведчук?".

Несколько десятков человек собрались у здания Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Фото: Макс Левин

Акцию "Вимкни Медведчука" планировалось провести у здания телеканала "112 Украина", но ее решили перенести под здание СБУ на ул. Владимирской, 33.

Фото: Макс Левин

"Ночью орлы Медведчука обстреляли его же телеканал "112", поэтому акция, запланированная на 18:00 возле "112" отменяется. Мы не можем рисковать жизнями друг друга и не имеем права допустить гибели или ранения людей, если вдруг оккупанты надумают совершить теракт во время протеста", - заявили организаторы.

Фото: Макс Левин

Участники акции развернули под СБУ плакаты и написали на асфальте "Нахиба нам СБУ?". Активисты зажгли файера и дымы. Они адресовали Службе безопасности вопрос "Когда сядет Медведчук?"

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Один из инициаторов акции Сергей Стерненко заявил, что ночной теракт "в угоду российским оккупантам" устроили сами владельцы телеканала.

Присутствующим журналистам Newsone он пообещал, что их никто трогать не будет.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Напомним, ночь на 13 июля в здание телеканала "112 Украина" на улице Дегтяревской в Киеве выстрелили из гранатомета. В результате инцидента люди не пострадали, повредилась вывеска телеканала.

Народный депутат Владимир Арьев обратил внимание, что на гранатомете, из которого стреляли по зданию телеканала "112-Украина", указан такой же номер партии, как на гранатометах, которые в 2015 году были найдены в тайнике "ДНР" у Артемовска.

Накануне сообщалось, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг пропагандистского фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine), показ которого анонсировал телеканал "112 Украина". Героями фильма, который Мининформполитики считает угрозой информационной безопасности Украины, являются, в частности, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин.

Информационным телеканалом "112 Украина", а также каналами "NewsOne" и "ZIK" владеет соратник Медведчука Тарас Козак.