Нацсовет проведет мониторинг пропагандистского фильма Стоуна на телеканале "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания осуществит мониторинг фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine), показ которого анонсировал телеканал "112 Украина".

В случае выявления нарушений закона регулятор будет инициировать внеплановую проверку канала и применение соответствующих санкций, сообщает пресс-служба регулятора.

"Регулятор отмечает, что будет осуществлять мониторинг анонсированного телеканалом "112 Украина" показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", который якобы станет "правдивым рассказом о событиях последних лет в Украине". При наличии нарушений норм законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" Национальный совет будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применения соответствующих санкций, предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма "Revealing Ukraine" 13 или 16 июля. Как удалось выяснить LB.ua, телеканал или правообладатели фильма не обращались в соответствующую комиссию для получения прокатного свидетельства, то есть трансляция картины будет нарушением украинского законодательства.

Героями фильма, который Мининформполитики считает угрозой информационной безопасности Украины, являются, в частности, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин.