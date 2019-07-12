ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГлавнаяОбществоЖизнь

Нацсовет проведет мониторинг пропагандистского фильма Стоуна на телеканале "112 Украина"

В случае нарушений законодательства будут инициированы санкции.

Нацсовет проведет мониторинг пропагандистского фильма Стоуна на телеканале "112 Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания осуществит мониторинг фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine), показ которого анонсировал телеканал "112 Украина".

В случае выявления нарушений закона регулятор будет инициировать внеплановую проверку канала и применение соответствующих санкций, сообщает пресс-служба регулятора.

"Регулятор отмечает, что будет осуществлять мониторинг анонсированного телеканалом "112 Украина" показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", который якобы станет "правдивым рассказом о событиях последних лет в Украине". При наличии нарушений норм законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" Национальный совет будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применения соответствующих санкций, предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма "Revealing Ukraine" 13 или 16 июля. Как удалось выяснить LB.ua, телеканал или правообладатели фильма не обращались в соответствующую комиссию для получения прокатного свидетельства, то есть трансляция картины будет нарушением украинского законодательства.

Героями фильма, который Мининформполитики считает угрозой информационной безопасности Украины, являются, в частности, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также