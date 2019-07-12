У посольства Италии в Киеве проходит акция с требованием освободить украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного итальянским судом к 24 годам тюрьмы.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
В акции у здания посольства на ул. Ярославов Вал принимают участие несколько сотен человек, их количество увеличивается.
Участники акции принесли под посольство Италии пустые коробки из-под пиццы и баннер FreeMarkiv.
Активисты скандируют: "Свободу Виталию Маркиву!".
Как сообщалось, суд города итальянского города Павиа 12 июля приговорил к 24 годам лишения свободы Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству в 2014 на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли.
Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что Украина будет обжаловать решение павийского суда по делу нацгвардейца Маркива после получения мотивационной части.
Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину нацгвардейца Маркива.