У посольства Италии в Киеве проходит акция с требованием освободить украинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного итальянским судом к 24 годам тюрьмы.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: lb.ua

В акции у здания посольства на ул. Ярославов Вал принимают участие несколько сотен человек, их количество увеличивается.

Фото: lb.ua

Участники акции принесли под посольство Италии пустые коробки из-под пиццы и баннер FreeMarkiv.

Активисты скандируют: "Свободу Виталию Маркиву!".

Фото: lb.ua

Фото: lb.ua

Как сообщалось, суд города итальянского города Павиа 12 июля приговорил к 24 годам лишения свободы Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к убийству в 2014 на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что Украина будет обжаловать решение павийского суда по делу нацгвардейца Маркива после получения мотивационной части.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину нацгвардейца Маркива.