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Мининформации обратилось к СБУ и Нацсовету по поводу показа пропагандистского фильма "Revealing Ukraine"

Лента продвигает тезисы кремлевской пропаганды и создает угрозу украинской информационной безопасности.

Мининформации обратилось к СБУ и Нацсовету по поводу показа пропагандистского фильма "Revealing Ukraine"

Министерство информационной политики Украины считает показ пропагандистского фильма "Revealing Ukraine" угрозой информационной безопасности Украины. Соответствующее заявление сегодня распространила пресс-служба министерства.

"МИП считает недопустимым трансляцию на украинских телеканалах видеоматериалов, которые открыто распространяют антиукраинские нарративы кремлевской пропаганды и манипуляции, используемых Российской Федерацией в ходе гибридной войны против Украины", - сказано в сообщении.

Видеоматериал "Revealing Ukraine", название которого переведено как "В борьбе за Украину", распространяет пропагандистские тезисы России, многие из которых уже неоднократно развенчаны и опровергнуты как официальными государственными органами Украины, так и общественными организациями и волонтерами, которые противодействуют распространению дезинформации в украинском информационном пространстве.

"Анализ полученной информации говорит о том, что фильм Оливера Стоуна, не соблюдая баланса в подаче информации, продвигает кремлевскую пропаганду о том, что события Революции Достоинства якобы были "управляемыми извне" Соединенными Штатами Америки, РФ "не имеет отношения "к агрессии на Донбассе, что захват украинских моряков в Керченском проливе" провокацией власти Украины "и многие другие", - сказано в сообщении МИП.

С целью защиты информационного суверенитета нашего государства и противодействия внешним негативным воздействиям, МИП обращается ко всем компетентным органам, в частности Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и Службе безопасности Украины с просьбой предоставить квалификацию действиям телеканала "112 Украина" и безотлагательно принять соответствующие меры в пределах своей компетенции.

Напомним, телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма "Revealing Ukraine" 13 или 16 июля. Как удалось выяснить LB.ua, телеканал или правообладатели фильма не обращались в соответствующую комиссию для получения прокатного свидетельства, то есть трансляция картины будет нарушением украинского законодательства.

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