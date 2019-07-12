Латвия может легализовать трудовых мигрантов из Украины

Посольство Украины в Латвии ведет договоренности с правительством страны о легализации всех нелегальных трудовых мигрантов с украинским гражданством. Об этом сообщил посол Украины в Латвии Александр Мищенко в интервью агентству "Укринформ".

"Латвия - очень дружественная нам страна. Свидетельством этого следует считать то, что у нас нет проблем с украинскими гражданами, которые здесь находятся, работают. Мы сейчас прорабатываем вопрос о возможности легализации украинских работников, которые находятся в Латвии нелегально", - сообщил посол.

По официальным данным, в 2019 году на территории Латвии легально работает 8,9 тысячи украинцев. В то же время количество нелегальных трудовых мигрантов из Украины может быть еще больше.

Напомним, ранее во Всемирном банке оценили объемы денежных переводов от украинских трудовых мигрантов в Украине на уровне 14 млрд долларов. По оценкам Национального банка они в 2018 году составили 10,88 млрд долларов.