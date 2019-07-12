На варті безпеки 24/7: модернізуємо й осучаснюємо пожежні охорони

У рамках децентралізації важливе місце у реформуванні, займають питання, пов’язані з цивільним захистом населення і територій, а також з ліквідацією пожеж та стихійних лих у найвіддаленіших куточках країни. Тож, в Україні продовжується робота щодо розбудови системи місцевої пожежної охорони у громадах, до якої долучаються і рятувальники ДСНС.

Фото: Александр Рудоманов

За останні кілька років, у системі пожежної охорони відбулися вагомі зміни, зокрема, удосконалення системи реагування підрозділів Держслужби України з надзвичайних ситуацій, суттєве розширення мережі місцевих пожежних команд, а також залучення добровольців до забезпечення пожежної охорони.

У Гадяцькому районі, ми дбаємо, щоб екстрені служби працювали оперативно, злагоджено і чітко, як годинник. Адже у критичних ситуаціях, будь це пожежа, стихійне лихо чи інша загроза життю, людям важливо вчасно одержати допомогу. Тому на Гадяччині одразу діють 4 сучасні місцеві пожежні охорони та 2 підрозділи добровільної пожежної охорони.

Реформа пожежної охорони стартувала зі створення додаткових місцевих пожежних команд у новостворених територіальних громадах. Це робилося з метою забезпечення прибуття пожежних команд до будь-якого місця пожежі в межах 20 хвилин.

Місцеві пожежні команди функціонують з мінімальною кількістю необхідного персоналу, проте на пожежах посилюються силами добровольців-вогнеборців.

Наші добровольці пройшли відбір та спеціальну первинну підготовку з постійним підвищенням кваліфікації. При цьому добровольці залучаються лише за потреби, тому можуть мати основне місце роботи.

Така система роботи практикується у низці країн світу. У США 72% пожежників – добровольці, які гасять пожежі безкоштовно, вважаючи, що таким чином допомагають своєму місту або селищу. У Швеції добровольці складають 80% пожежної охорони країни.

Не збираємося зупинятися на досягнутому і прагнемо більшого. Плануємо створити центри громадської безпеки з пунктами поліції та екстреної медичної допомоги. Це буде прототип єдиної рятувальної служби на зразок «911».

Вірю, що спільними кроками, ми досягнемо того, що усі екстренні служби країни, будуть працювати, як один цілий механізм.