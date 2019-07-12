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При артобстреле Чермалыка погиб мирный житель

Во двор его дома попал 120-миллиметровый снаряд.

При артобстреле Чермалыка погиб мирный житель
Фото: пресс-центр ООС

Вечером в четверг с 20 до 22 часов пророссийские боевики обстреляли село Чермалык в Донецкой области, применив артиллерию калибра 122 мм и минометы 82-го калибра. В результате взрывного ранения погиб мужчина 1970 года рождения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

По факту обстрела на месте происшествия работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК и полиция.

Известно также, что от разрыва артснаряда обломками повреждены дом и хозяйственная постройка. Когда снаряд упал во двор, погибший находился там.

В полиции Донецкой области открыли уголовное дело по статье "террористический акт", сообщается на сайте НПУ.

"Во двор  дома попал 120-миллиметровый снаряд. Мужчина получил многочисленные телесные повреждения и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в военный госпиталь. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса (террористический акт)", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате погиб один боец, еще двое ранены.

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