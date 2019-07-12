Военнослужащие полка "Азов" на передовых позициях Светлодарской дуги в зоне ООС сбили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщается в пресс-центре "Азова".

Фото: azov.org.ua

Беспилотник типа «Элерон» был уничтожен бойцами полка на высоте примерно 500-600 метров. Аппарат корректировал работу ствольной артиллерии противника, обстрелы которой в последнее время активно увеличились.

Фото: azov.org.ua

Именно беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь месяц назад, когда погибло два бойца "Азова" с позывными Круглый и Максон. Отмечается, что уничтожение этого аппарата – дело чести для украинских военных.

Фото: azov.org.ua

Пресс-служба подчеркивает, что такой же беспилотник был уничтожен бойцами "Азова" в начале марта в этом году. Однако тогда его сбили на более низкой высоте.

Фото: azov.org.ua

БПЛА типа "Элерон" разработала российская компания "Эникс" в Казани. С 2013 года проводятся серийные закупки этих аппаратов в РФ.

Фото: azov.org.ua

Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате погиб один боец, еще двое ранены. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.