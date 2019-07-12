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СБУ сообщила экс-замдиректору "Укрхимтрансаммиака" о подозрении в растрате 8,5 млн гривен

В 2013 году руководство госпредприятия провело тендер на поставку оборудования по завышенной стоимости.

СБУ сообщила экс-замдиректору "Укрхимтрансаммиака" о подозрении в растрате 8,5 млн гривен
Фото: ukranews.com

Служба безопасности Украины сообщила бывшему заместителю директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" о подозрении в растрате 8,5 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности разоблачили факт растраты 8,5 млн гривен при закупке оборудования государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак". Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2013 году руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования для аммиакопровода у российской компании, которое не соответствует техническим требованиям и не может быть установлено на аммиакопроводе", - говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, государственному бюджету был нанесен ущерб на 8,5 млн гривен.

Бывшему заместителю директора ГП "Укрхимтрансаммиак" объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, в январе Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против подозреваемого в хищении государственных средств экс-гендиректора госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" Виктора Бондика.

"Укрхимтрансаммиак" был создан в 2001 году и является монополистом в Украине по транспортировке жидкого аммиака по магистральным трубопроводам.

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