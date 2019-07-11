ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который продавал информацию о телефонных разговорах граждан

Он вносил заведомо недостоверные данные в документы для получения доступа к информации.

Следователи Государственного бюро расследований завершено сообщили о подозрении сотруднику управления контрразведки Службы безопасности в городе Киеве и Киевской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В ходе следствия установлено, что правоохранитель по предварительному сговору с другими лицами вносил заведомо недостоверные данные в служебные документы для получения доступа к информации о телефонных разговорах граждан. В дальнейшем полученную информацию сообщники продавали заказчикам.

По результатам предварительного расследования сотрудник СБУ обвиняется по четырем эпизодам:

- нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенные преступной группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28 ч . 2 ст. 163 Уголовного кодекса);

- нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса);

- служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса);

- принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в Хмельницком задержали экс-работника Госпогранслужбы, который продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных.