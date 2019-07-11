Суд уменьшил заключение фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" на три месяца

Верховный суд России на три месяца сократил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", удовлетворив таким образом апелляционную жалобу на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Энверу Мамутову, который был признан организатором "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае, суд уменьшил срок отбывания наказания на три месяца – с 17 лет в колонии строго режима до 16 лет и 9 месяцев. Соответственно остальные фигуранты – Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов получили 8 лет и 9 месяцев строгого режима вместо 9 лет.

"Приговор изменен в сторону смягчения, хотя смягчением это назвать сложно. Энверу Мамутову срок снижен на три месяца, остальным подзащитным – Ремзи Меметову, Рустему Абильтарову и Зеври Абсеитову – аналогично. Это является издевательством, или даже плевком. Сегодня российское правосудие показало, что ни о каком правовом государстве в России говорить не приходится. Доводы защиты ни коим образом не были учтены, им не придали должного значения", – подчеркнула адвокат дела Лиля Гемеджи.

Напомним, у здания суда, гд рассматривали апелляцию по "делу Хизб ут-Тахрир", московские правоохранители задержали 60 участников пикета в поддержку осужденных крымских татар. Пикетчики были в белых футболках с надписями "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты со словами протеста против бесправия в отношении осуждённых соотечественников.

Фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир» были задержаны в результате массовых обысков в домах крымских татар мусульман в Бахчисарае, 12 мая 2016 года.

После задержания Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов были помещены в СИЗО в Симферополе, где находились 2 года по сфабрикованным и необоснованным обвинениям. В мае 2018 года дело было передано в Северо-Кавказский окружной военный суд, крымчан этапировали из Симферополя в российский Ростов.

24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде г. Ростов-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание в отношении фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», на котором был оглашен приговор первой бахчисарайской группы. Решением суда все четверо крымских татар мусульман были признаны виновными в совершении преступлений.