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В Москве задержали около 60 участников пикета у здания суда, где рассматривают апелляции по делу "Хизб ут-Тахрир"

В Верховном суде РФ проходит заседание по делу бахчисарайской группы.

В Москве у здания суда, где проходит суд над задержанными крымскими татарами, представители правоохранительных органов начали задерживать участников пикета. Об этом сообщает общество "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Крымская солидарность

По данным LB.ua, задержаны около 60 человек, все - мужчины. Их везут, предположительно, в Басманный суд.

Фото: Нариман Темиркалиев

Сегодня, 11 июля 2019 г. в 09:30 в Верховном суде РФ проходит судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Северо-Кавказского окружного военного суда, согласно которому четверо крымских татар были признаны виновными в осуществлении террористической деятельности и приговорены, суммарно, к 44 годам лишения свободы.

Активисты совершают намаз на территории ОВД
Фото: Крымская солидарность
Активисты совершают намаз на территории ОВД

Мещанский ОВД
Фото: Крымская солидарность
Мещанский ОВД

К зданию суда пришли активисты, поддерживающие осужденных. Пикетчики были в белых футболках с надписями "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты со словами протеста против бесправия в отношении осуждённых соотечественников.

Фото: EPA/UPG
Фото: Крымская солидарность
Фото: Крымская солидарность

Напомним, Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов являются фигурантами первой бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир», задержанные в результате массовых обысков в домах крымских татар мусульман г. Бахчисарая, 12 мая 2016 года.

После задержания все четверо были помещены в СИЗО г. Симферополь, где находились 2 года по сфабрикованным и необоснованным обвинениям. В мае 2018 года дело было передано в Северо-Кавказский окружной военный суд, крымчан этапировали из Симферополя в российский Ростов.

24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде г. Ростов-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание в отношении фигрунтов «дела Хизб ут-Тахрир», на котором был оглашен приговор первой бахчисарайской группы. Решением суда все четверо крымских татар мусульман были признаны виновными в совершении преступлений.

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