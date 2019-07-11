Нова партія нових облич: що обіцяє принести в політику «Голос» Святослава Вакарчука

Партія «Голос» , незалежно від підсумкового результату, вже може вважатись безсумнівним відкриттям цьогорічних парламентських виборів. Святослав Вакарчук , відомий співак, композитор, продюсер та лідер гурту «Океан Ельзи» після довгої мовчанки та пропущених президентських виборів нарешті офіційно заявив про свій похід в політику. Про створення партії із синьо-помаранчевою емблематикою було оголошено 16 травня в Києві. Насправді, Вакарчук не створював партію з нуля: трохи пізніше після заяви про нову політичну силу було перейменовано існуючу маловідому партію «Платформа ініціатив», яка була зареєстрованою ще в лютому 2015 року. Що ж «Голос» обіяє у тексті своєї передвиборчої програми на сайті ЦВК? Громадська організація «Центр UA» проаналізувала програму цієї політичної сили з врахуванням уточнень, наданих її передвиборчим штабом на наш запит.

Фото: facebook/Голос

Безпека та дипломатія

У сфері оборонної політики «Голос» обіцяє покращувати соціальне становище військовослужбовців, а також в своєму уточненні додає про плани в впровадження в ЗСУ організаційних стандартів НАТО та. Партія виступатиме за безкровну деокупацію Донбасу та рішуче засуджуватиме будь-які спроби отримання державних посад представниками терористичних угруповань ДНР та ЛНР. «Голос» виступає також за підтримку внутрішньо-переміщених осіб.

В міжнародній політиці «Голос» бере на себе типові для партії проєвропейського електорату зобов’язання щодо підтримки курсу на ЄС і НАТО. В уточненнях штабу присутні також і більш деталізовані пропозиції щодо цієї сфери, такі як створення онлайн-платформи підтримки українців, яка зможе надавати консультації громадянам України незалежно від їх географічного місця розташування та активізувати роботу дипломатичних представництв у напрямку забезпечення прав українців.

Держава

«Голос» виступає за реформування державних інституцій, зокрема парламенту. Однак більшість реальних пропозицій партії до її офіційної програми на сайті ЦВК, на жаль, не потрапили, хоча штаб партії надав нам їх перелік у своїх уточненнях. Сюди можна віднести плани щодо скасування недоторканності народних депутатів, скорочення їхньої кількості, впровадження сенсорної системи голосування депутатами, позбавлення мандату за прогули та збільшення кількості робочих годин для парламентарів. Обіцянка переходу до пропорційної виборчої системи з відкритими списками та скасування мажоритарних одномандатних округів теж була доповнена штабом, як і контроль за президентом у вигляді законодавчого закріплення дієвої процедури імпічменту теж присутній у програмі «Голосу».

Згідно з позицією штабу, партія декларує підтримку децентралізації та плани подальшого сприяння створенню об’єднаних територіальних громад, хоча і не уточнює, які конкретно кроки планує здійснити.

Фото: facebook/Голос

«Синьо-помаранчеві» обіцяють у програмі своїм виборцям чесне правосуддя і подолання корупції в системі юридичної освіти, а також при призначенні на посади суддів та прокурорів. Деталей на сайті ЦВК виборцеві годі знайти. Штаб «Голосу» роз’яснив механізми забезпечення чесного правосуддя більш детальніше: політична сила Вакарчука планує перезапуск судової реформи шляхом повторного набору складу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Як зазначив штаб, «Голос» також декларує необхідність участі у відборі авторитетних іноземних експертів, подібно до того, як це відбувалося при формуванні Вищого антикорупційного суду.

Економіка

У програмі партії Вакарчука не міститься конкретних пропозицій щодо зміни ставки тих чи інших податків чи пріоритетності державної підтримки для окремих галузей, за винятком ІТ, успішний досвід розвитку яких партія хоче «масштабувати на всю економіку». По суті, основна ідея економічної частини політичного курсу «Голосу» – це боротьба з олігархами, яка, за планами партії, повинна вестись у трьох напрямках:

монополії будуть стримані призначеннями професійних людей з відповідними моральними якостями до складу державних регуляторних органів; впливовість олігархів при призначенні на ключові державні посади лояльних до них людей буде нівелюватись за рахунок аналізу даних про членів олігархічних груп впливу з використанням сучасних інформаційних технологій; використання інструментів боротьби з інформаційним домінуванням олігархів, яким належать більшість великих ЗМІ в Україні. Партія пропонує встановлення жорстких вимог до редакційної незалежності медіа.

Також у «Голосі» хочуть призначення більш якісного складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з використанням при їх відборі іноземних експертів.

Ще одна важлива ідея партії, яка не потрапила до програми і знову ж таки уточнювалась штабом – це зменшення неправомірного правоохоронного тиску на бізнес. Згідно з баченням «синьо-помаранчевих», цього можна досягнути завдяки позбавленню силових структур повноважень розслідувати економічні злочини, а також ліквідації антикорупційних підрозділів СБУ. Щоправда, відповідно до статті 9 закону про СБУ, визначення організаційної структури відомства належить до компетенції президента, але із законодавчими змінами в сфері повноважень СБУ структура мала б змінитись ним відповідно до закону.

В енергетичній політиці партія Вакарчука робить ставку на забезпечення енергетичної незалежності України. Штаб розширив цю ідею, додавши до неї потреби збільшення енергоефективності, розвитку відновлювальних джерел енергії, а також фінансування програм утеплення будинків та встановлення громадянам лічильників. При голосуванні за проекти річних державних бюджетів у «Голосу» буде можливість розширити ці дві статті витрат.

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Уточнення штабістів «Голосу» містять також інформацію і щодо іншою теми, яку оминає офіційна програма політичної сили, а саме розвитку інфраструктури. Партія планує залучати для цього інвесторів з використанням механізму концесії, а також запустити 5G та розширити національну мережу широкосмугового доступу до інтернету по всій країні. Виконання даних заходів знаходиться у компетенції уряду. «Голос», за умови входження в правлячу коаліцію, матиме змогу делегувати туди своїх представників та голосувати за урядові законопроекти згідно коаліційної угоди.

Суспільство

Загальне бачення виконання Україною своєї конституційної ролі соціальної держави в «Голосу» таке: «Формувати справедливу соціальну політику, виходячи із реальних потребі можливостей бюджету, забезпечивши водночас і ефективну адресну допомогу усім, хто її потребує, і спростивши процедури її отримання».

Конкретною ідеєю партії в цій сфері, зазначеною штабом, є перехід до накопичувальної пенсійної системи – хоч, згідно із законом, перехід до неї мав відбутися із початком 2019 року, відповідного законодавчого забезпечення цього поки зроблено не було, хоч є і депутатський законопроект, і документ від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також у штабних уточненнях присутня обіцянка державного сприяння всиновлення важкохворих дітей, щоб «створити для них краще майбутнє».

У галузі охорони здоров’я «Голос» декларує продовження чинної медичної реформи за принципом «гроші ходять за пацієнтом», щоб держава компенсовувала вартість послуг не лише сімейних лікарів, але й спеціалізованих. Згідно з наданими нам уточненнями, партія також пропонує запустити в роботу електронну систему «eHealth».

Щодо планів «синьо-помаранчевих» в галузі освіти, то вони достатньо узагальнені: «спрямувати роботу школи на виявлення та розвиток талантів кожної дитини», «підвищити престижність професійної освіти серед молоді», «перетворити університети на осередки вільної думки» та «повернути розвиток науки у фокус державної політики і зробити його стратегічним пріоритетом».

Фото: facebook/Голос

Білі плями

Пропозиції «Голосу» щодо культурної, молодіжно-спортивної політики містять узагальнений характер. У цьому контексті партійний штаб уточнює про обіцянку створити мережу культурних центрів по всій країні. Питання прав людини у своїй програмі партія торкається лише в контексті вимушених переселенців. В уточненні, наданому на наш запит штабом, ідеться також про розробку механізмів представництва кримських татар в органах місцевої влади та захисту їхньої мови і культури.

Ряд сфер політики в офіційному тексті програми партії виявились просто випущеними. Ідеться зокрема про децентралізацію; реформування правоохоронних органів; аграрну політику та запуску ринку землі; виборчу реформу; сім’ю, молодь і спорт; ветеранів та права людини. Багато питань, такі як реформи судів та парламенту і енергетична політика, виявились поданими дуже узагальнено. Фактично при скороченні тексту програми для сайту ЦВК багато суттєвих пропозицій партії не були подані в офіційному тексті. Подібна ситуація є достатньо дивною і незрозумілою, оскільки саме подану до ЦВК програму партії буде розміщено на стендах на всіх дільницях країни, а посилання на розширену версію партійної програми перепишуть на свої смартфони та вивчать не так багато людей.

Загалом можна стверджувати, що «Голос» у своїй програмі та уточненнях штабу відображає вже публічно прокомуніковану реформістську налаштованість. Тверда прозахідна позиція партії теж може стати гарантом потенційного збереження проєвропейської більшості і в наступному складі Ради.

Ця стаття стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.