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ЕС выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику и "Государство в смартфоне"

Представители Еврокомиссии встретились с советником президента Михаилом Федоровым.

В Европейской комиссии намерены выделить Украине помощь в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного правительства.

Об этом сообщает пресс-служба президента по результатам встречи представителей ЕК с советником президента Украины Михаилом Федоровым.

"Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного правительства, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне". Ключевые предложения касались развития идентификации граждан, введения эффективной структуры управления развитием сферы и организации выполнения поставленных амбициозных задач", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во встрече в Офисе президента приняли участие представители Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Франко Пол, Представительства Европейского Союза в Украине Мартин Клауке и координатор сектора "Реформа государственного управления" Представительства ЕС в Украине Сергей Ладный.

Ранее сообщалось, что Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".

Напомним, выступая на IT-форуме в Киеве, Зеленский призвал объединить усилия для внедрения электронного управления в стране, а также объявил о запуске проекта "Лифт".

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