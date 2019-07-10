У Вакарчука запланированы три концерта после выборов

Группа Святослава Вакарчука "Океан Эльзы" запланировала три концерта после парламентских выборов. Об этом говорится на сайте группы.

В афише размещен анонс концертов в Днепре (24 августа), во Львове (1 сентября) и Минске (20 сентября).

Напомним, партия "Голос" Святослава Вакарчука принимает участие в парламентских выборах 21 июля.

В интервью "Радио Свобода" он заявил, что планирует давать концерты, если будет работать в парламенте, но не на государственной должности. "Если буду в законодательной власти, то да (буду продолжать концертный график – ред.). Закон это позволяет. Если это будет исполнительная власть, то очень сомневаюсь, потому что, думаю, не очень будет времени для этого", – добавил Вакарчук.