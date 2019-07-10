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Сменить место голосования на досрочных выборах в Раду можно на выходных 13-14 июля

Госреестр избирателей будет работать в субботу и воскресенье, чтобы подать документы успели все желающие.

Сменить место голосования на досрочных выборах в Раду можно на выходных 13-14 июля
Фото: пресс-служба президента

Избиратели могут сменить место голосования на внеочередных парламентских выборах можно до 15 июля включительно. Органы государственного реестра избирателей будут работать и в выходные дни - 13 и 14 июля, чтобы все украинцы могли воспользоваться услугой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ЦИК.

Для смены места голосования избирательно должен предъявить паспорт, подать заявление и документы, подтверждающие необходимость смены места голосования в Государственный реестр избирателей по месту регистрации или месту фактического проживания в день выборов. Адреса отделений можно найти на сайте Госреестра избирателей.

Проживающим на временно оккупированных территориях нужно предоставить только паспорт с соответствующей регистрацией.

По состоянию на 10 июля всего в Украине место голосования сменили более 109 тыс. человек. Наибольшее количество человек зарегистрированы в Донецкой области - 15,8 тыс.

Избиратели, временно сменившие место голосования, смогут отдать голос только в общенациональном избирательном округе, то есть, проголосовать за партию. Голосовать за кандидатов в одномандатном округе не по месту постоянного проживания, нельзя.

Напомним, выборы в Верховную Раду состоятся уже в следующие выходные, 21 июля. По данным соцопросов, шансы преодолеть 5-процентный барьер есть у 4 политических сил.

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