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Гройсман не поддержал отказ от проведения парада

Кабмин придумает, где найти деньги.

Гройсман не поддержал отказ от проведения парада
Фото: пресс-служба кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман не поддержал решение президента Владимира Зеленского отказаться от проведения военного парада на День Независимости.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"Мы должны провести военный парад на 24 августа, это должен быть парад гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, нашего государства", - сказал премьер-министр.

Он поручил министру финансов Оксане Маркаровой и министру обороны Степану Полтораку провести подробные расчеты и найти возможность провести парад и параллельно выплатить военным анонсированные Зеленским деньги.

"У меня есть мысли, где мы найдем деньги для этого, не за счет социальных выплат. Так мы решим два вопроса: первое - хорошую инициативу о повышении выплат, и второе - проведение парада. Эти предложения будут переданы президенту, и президент примет окончательное решение как верховный главнокомандующий", - сказал Гройсман.

Напомним, в 2018 году на День независимости в Киеве прошел военный парад "Марш новой армии". В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие "Ольха". Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.

Новый президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует проводить "помпезный и точно недешевый" парад в этом году.

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