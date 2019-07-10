Он провел встречу с Волкером.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк начал визит в США.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Данилюк сообщил, что уже провел две встречи.

"Начал визит в США. Встретился с генералом Келлогом (Джозеф Келлог, известный как Кит Келлог, генерал-лейтенант армии США в отставке, - ред.), советником по национальной безопасности вицепрезидента США и советником президента США, и с Куртом Волкером, спецпредставителем Госдепартамента США", - написал секретарь СНБО.

Напомним, ранее Волкер заявил, что в США ожидают визит президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время.

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