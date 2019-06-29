​Премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье
​Премьер Молдовы обвинила украинскую власть при Порошенко в поддержке коррупционных схем в Приднестровье
LA Times посоветовала лететь в Крым с нарушением границы Украины
LA Times посоветовала лететь в Крым с нарушением границы Украины
Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"
Климкин: Кто-то в Офисе президента банально попался на российский "дипломатический развод"
​78-летний пенсионер совершил тройное убийство в Одессе
​78-летний пенсионер совершил тройное убийство в Одессе
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Тимошенко о Зеленском и Климкине: "Стыдно, больно и крайне опасно для государства"
Тимошенко о Зеленском и Климкине: "Стыдно, больно и крайне опасно для государства"
Медальный зачет Европейских игр-2019: Украина вернула себе одну позицию
Медальный зачет Европейских игр-2019: Украина вернула себе одну позицию
"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"
"ЕП": Запад за спиной Украины договорился с Россией о плане "моряки в обмен на ПАСЕ"
​BBC: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей - генерал-майор ГРУ
​BBC: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей - генерал-майор ГРУ
ГлавнаяПолитика

​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой

Трибунал ООН требовал от РФ безусловного освобождения пленных украинцев.

​Волкер: предложение России по морякам было ловушкой
Фото: US Embassy in Ukrainе

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что предложение России об освобождении украинских моряков было ловушкой.

В комментарии polygraph.info он сказал, что предложенное Украине участие в уголовном преследовании собственных моряков является оскорблением правосудия, поскольку с самого начала у РФ не было никаких оснований для их задержания.

Он напомнил, что Международный трибунал ITLOS вынес решение против России и потребовал немедленного освобождения моряков. Поэтому выдвинутые Россией условия можно считать также оскорблением для ООН и суверенитета Украины.

"Это была ловушка", - написал Волкер в твиттере.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения.

25 июня МИД Украины получил ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержалось предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. МИД назвал это предложение России неприемлемым и отклонил.

После этого президент Владимир Зеленский провел нервный брифинг, во время которого набросился на министра иностранных дел Павла Климкина. По данным "Европейской правды", освобождение украинских моряков входило в часть плана по возвращению российской делегации в ПАСЕ, о котором страны Запада и Россия договорились за спиной Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также