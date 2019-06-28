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Украину посетит делегация конгрессменов США

Члены Палаты представителей встретятся с Зеленским и Коболевым.

Украину посетит делегация конгрессменов США
Стени Хойер
Фото: EPA/UPG

Делегация конгрессменов США намерена посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем правления "Нафтогаза Украины" Андреем Коболевым.

Об этом говорится на сайте главы демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера.

"Делегация отправится в Киев, Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским... Делегация также обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с генеральным директором НАК "Нефтегаз" Андреем Коболевым", - сказано в нем.

Отмечается, что Хойер и возглавит данную делегацию.

В твиттере лидера большинства он отметил, что поездка запланирована на ближайшие дни.

В рамках визита в Украину конгрессмены также планируют встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине. Кроме того, делегация намерена посетить Бабий Яр и возложить венок на Майдане в память о погибших там протестующих.

Напомним, что 30 мая Зеленский встречался с американским сенатором Робертом Портманом, который является сопредседателем Сенатского украинского кокуса.

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Источник: "Українські новини"
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