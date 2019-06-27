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Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных

Президент призвал Путина освободить моряков.

Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский не видел ответа Министерства иностранных дел в ответ на ноту Российской федерации. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

В своей речи Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить военнопленных моряков.

"Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", - заявил Зеленский.

Президент возмущен тем, что МИД отправил ответ на ноту России "без его ведома", и добавил, что "в глаза не видел" документ, отправленный агрессору. Глава государства также недоволен тем, что "узнает о международных шагах из интернета".

Напомним, Россия должна была вернуть украинских моряков не позже 25 июня по решению Международного трибунала по морскому праву, вместо этого в РФ еще раз повторили, что не признают юрисдикцию международных судов.

26 июня стало известно, что МИД РФ направил ноту, в которой предложил освободить моряков под гарантии, что их продолжат судить в Украине. МИД Украины назвал такие условия неприемлемыми.

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