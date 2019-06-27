Зеленский провел совещание СНБО о хищениях в оборонпроме

Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, провел совещание Совета национальной безопасности и обороны о хищениях в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину", - сказал Зеленский на встрече, где в том числе присутствовали руководители правоохранительных органов.

Он добавил, что те, кто воровал у армии, должны быть наказаны. "Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что сфера оборонных закупок - наименее прозрачная в Украине, и предложил оставить секретность только там, где это действительно необходимо.

Фото: president.gov.ua

"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми лично владели. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать. Наша цель - совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контрольную роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство", - сказал Зеленский.

В совещании под председательством президента приняли министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба Руслан Хомчак, врио председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств. Также присутствовал генпрокурор Юрий Луценко, которого не позвали на предыдущее совещание.

Фото: president.gov.ua

Зеленский заслушал их доклады о ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса.