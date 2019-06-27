Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту

Адвоката, представлявшего Украину в судах по катастрофе Ту-154 над Черным морем, не нашли в реестре.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уволила члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена в октябре 2016 года, когда эту должность занимала Валерия Лутковская.

Об этом сообщил LB.ua информированный источник.

Решение было принято на основании поступившей в марте жалобы о том, что якобы адвокатская лицензия Козлова не имеет подтверждения, а его стаж профессиональной деятельности не соответствует требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей".

Сам Козлов выложил в фейсбуке копию решения Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры о выдаче в 2003 году свидетельства на право занятия адвокатской деятельности и выписку из Единого реестра адвокатов о том, что это свидетельство было остановлено в ноябре 2016 года.

Фото: facebook.com/andriyko

Фото: facebook.com/andriyko

Денисова, по информации LB.ua, также подписала приказ о проведении конкурса на должность члена ВККСУ. С 1 июля по 22 июля будет проводится прием документов от кандидатов.

Напомним, в Киеве действуют два Совета адвокатов. Один - под руководством Инны Рафальской, второй - Петра Рябенко. Последний поддерживает Национальная асоциация адвокатов Украины, которая и ведет електронный реестр адвокатов. Спор по поводу легитимности существования двух советов адвокатов рассматривается в судах.

Андрей Козлов с сентября 1997 года по май 2004 года работал юристом в фирме "Василий Кисиль и Партнеры", после чего занимался частной практикой.

Самое известное дело Козлова - защита интересов Кабмина и Минобороны в судебных делах, связанных с катастрофой самолета Ту-154М над Черным морем в 2001 году. Тогда в результате катастрофы погибли 78 человек - 66 пассажиров (граждане России и Израиля) и 12 членов экипажа.

Россия уверена, что это произошло в результате попадания в него ракеты С-200, выпущенной в ходе учений украинских ПВО в Крыму.

В 2004 году авиакомпания "Сибирь" подала в хозяйственный суд Киева иск к Минобороны и Госказначейству о возмещении ущерба в размере $15,32 млн, понесенного в связи с крушением принадлежавшего ей Ту-154. Однако доказать вину Украины ей не удалось, и украинские суды отказали в удовлетворении иска.

Несмотря на это в 2003-2005 годах украинское правительство добровольно выплатило $15,6 млн компенсации родственникам погибших.