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Украина планирует присоединиться ко всем операциям НАТО

Замминистра обороны по вопросам европейской интеграции принял участие в саммите министров обороны стран НАТО.

Украина планирует присоединиться ко всем операциям НАТО
Фото: flickr/ministryofdefenceua

Украина планирует постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям НАТО. Об этом заявил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Пресс-центр Министерства обороны сообщает, что Анатолий Петренко принял участие во встрече в многостороннем формате с министрами обороны Великобритании, Литвы, Польши, представителем министра обороны США в Европе и помощником (по политическим вопросам) заместителя министра национальной обороны Канады.

В своем выступлении Петренко подчеркнул, что Украина и в дальнейшем намерена оставаться надежным партнером НАТО, а также планирует постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям альянса. Кроме того, Киев рассматривает возможность расширения своего участия в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Ранее сообщалось, что украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО.

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