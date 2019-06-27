Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
ГлавнаяПолитика

Зеленский уволил днепропетровского губернатора

Временно исполняющим обязанности главы ОГА назначен Дмитрий Батура.

Зеленский уволил днепропетровского губернатора
Фото: ДнепрОГА

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко и назначил временно исполняющим обязанности председателя Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы №№471-472 от 27 июня обнародованы на сайте главы государства.

Резниченко был назначен на должность губернатора Президентом Петром Порошенко в марте 2015 года.

Дмитрий Батура с февраля 2018 года занимал должность заместителя губернатора. До этого он возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в ДнепрОГА.

Ранее сегодня Зеленский переназначил врио главы Кировоградской ОГА. Сергея Коваленко сменила Светлана Лобанова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также