Зеленский уволил днепропетровского губернатора

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко и назначил временно исполняющим обязанности председателя Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы №№471-472 от 27 июня обнародованы на сайте главы государства.

Резниченко был назначен на должность губернатора Президентом Петром Порошенко в марте 2015 года.

Дмитрий Батура с февраля 2018 года занимал должность заместителя губернатора. До этого он возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека в ДнепрОГА.

Ранее сегодня Зеленский переназначил врио главы Кировоградской ОГА. Сергея Коваленко сменила Светлана Лобанова.