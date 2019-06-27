Европейские лидеры заранее сообщили Зеленскому о возвращении российской делегации в ПАСЕ

Президент Владимир Зеленский заявил, что заранее знал о возвращении российской делегации в ПАСЕ, так как это решение "было принято давно", и признал, что не смог на это повлиять.

Об этом глава государства заявил сегодня на брифинге.

"На каждой международной встрече я поднимал этот вопрос - относительно возвращения России в ПАСЕ. И поверьте: каждый из тех, с кем я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для переговоров". То есть, это решение было уже давно, давно у каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на все 100%", - сказал Зеленский.

"Я делал все, что я могу, но все это постфактум", - сказал Зеленский.

В то же время президент возложил ответственность за голосование ПАСЕ на депутатов украинской делегации. "Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло?" - заявил Зеленский.

Глава государства не прокомментировал дальнейшее сотрудничество с ПАСЕ.

Напомним, 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.