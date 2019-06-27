Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
ГлавнаяПолитика

Европейские лидеры заранее сообщили Зеленскому о возвращении российской делегации в ПАСЕ

Глава государства "ничего не мог сделать".

Европейские лидеры заранее сообщили Зеленскому о возвращении российской делегации в ПАСЕ
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский заявил, что заранее знал о возвращении российской делегации в ПАСЕ, так как это решение "было принято давно", и признал, что не смог на это повлиять.

Об этом глава государства заявил сегодня на брифинге.

"На каждой международной встрече я поднимал этот вопрос - относительно возвращения России в ПАСЕ. И поверьте: каждый из тех, с кем я встречался, говорил мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для переговоров". То есть, это решение было уже давно, давно у каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос. Они знали этот ответ на все 100%", - сказал Зеленский.

"Я делал все, что я могу, но все это постфактум", - сказал Зеленский.

В то же время президент возложил ответственность за голосование ПАСЕ на депутатов украинской делегации. "Поэтому если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал, то я к ним обращаюсь: а что они до этого сделали, чтобы этого не произошло?" - заявил Зеленский.

Глава государства не прокомментировал дальнейшее сотрудничество с ПАСЕ.

Напомним, 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также