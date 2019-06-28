Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату, погибшему на Донбассе в День Конституции

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" старшему солдату Андрею Волосу посмертно.

Об этом говорится в указе Президента №467 от 27 июня.

В пресс-службе главы государства сообщают, что военный отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, за верность военной присяге.

Андрей Волос в разное время в 2015-2017 годах выполнял боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции, а в 2018 - операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

28 июня 2018 года около населенного пункта Южное Донецкой области старший солдат вместе с сослуживцами пытался эвакуировать раненого офицера. Во время эвакуации Волос получил ранения в результате снайперского выстрела и по дороге в госпиталь скончался.

Кроме того, указом № 469 Президент отметил государственными наградами военнослужащих - орденами "За мужество" II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику отечества" награждены 40 бойцов, 11 из них - посмертно.

Напомним, в мае президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины генералу Игорю Момоту, погибшему в 2014 году в зоне антитеррористической операции.