​"Чернобыльские водолазы" получили Героя Украины

Три сотрудника ЧАЭС в 1986 году предотвратили возможный повторный взрыв.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины "чернобыльским водолазам" Борису Баранову (посмертно), Валерию Беспалову и Алексею Ананенко.

Об этом говорится в указе № 468/2019.

В начале мая 1986 года они спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором Чернобыльской АЭС и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.

Ананенко работал инженером-механиком реакторного цеха ЧАЭС, Беспалов был старшим инженером турбинного цеха, а Баранов - начальником смены.

В 2018 году президент Порошенко наградил трех ликвидаторов орденом "За мужество" III степени. Поскольку Борис Баранов умер в 2005 году, его награду вручили его внуку.