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Когда один человек покупает три телеканала, создается монополия на свободу слова, - Березюк

Государство обязано на это отреагировать, считает эксперт.

Когда один человек покупает три телеканала, создается монополия на свободу слова, - Березюк
Олег Березюк
Фото: Макс Левин

Государство не имеет права не вмешиваться в процессы на медиарынке и должно бороться с монополизацией свободы слова так же, как АМКУ борется с монополиями в бизнесе. Об этом на круглом столе Свобода слова в избирательном процессе” в Институте Горшенина заявил адвокат, председатель Украинского юридического общества Олег Березюк.

“Если мы говорим о бизнесе, то мы говорим о том, что с одной стороны должна быть свобода предпринимательской деятельности, с другой стороны - бизнес не может быть абсолютно ничем не связан. Он должен быть контролируем, чтобы не допустить монополий. Когда мы говорим о выборах, очевидно, что когда один человек скупает 3-4 телеканала, создается монополия на свободу слова. О какой свободе может идти речь, если есть монополия? Это делается для того, чтобы формировать общественное мнение, чтобы привести к власти определенную политическую силу и монополизировать власть в стране. Чем заканчивается монополизация власти, мы знаем - абсолютной диктатурой. Чем заканчивается абсолютная диктатура? Наверное, ничем хорошим”, - подчеркнул юрист.

По мнению эксперта, государство обязано вмешаться в процессы на медиарынке, чтобы защитить свободу слова.

“Конечно, государство не имеет права не вмешиваться в этот процесс. Когда мы говорим про бизнес, там есть антимонопольный комитет, который должен не допускать монополизации, регулируя предпринимательскую деятельность. То же самое можно сказать про свободу - есть соответствующий орган, который, как и АМКУ, должен следить за тем, чтобы не было монополизации в СМИ. Мы живем в информационном обществе и очень осторожно должны относиться к абсолютизации свободы слова”, - сказал Олег Березюк.

Напомним, Депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, стал владельцем телеканала ZIK (компании "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации"). Теперь ему принадлежит три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik.

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