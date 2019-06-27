Деструктивные силы расширили свои возможности в информационном пространстве перед выборами, - Сирый

По мнению старшего научного сотрудника Института государства и права НАН Украины Николая Сирого, деструктивные силы при подготовке к выборам сделали все, чтобы расширить свои возможности в информационном пространстве с финансовой и политической точки зрения. Об этом он заявил в ходе круглого стола “Свобода слова в избирательном процессе” в Институте Горшенина.

“Сейчас мы наблюдаем процесс, когда готовясь к выборам, деструктивные силы подготовились к тому, чтобы расширить свои возможности в информационном пространстве. С финансовой, политической точки зрения. Они также использовали дипломатический инструментарий переговоров и показали, что они быстро демонстрируют результаты. Быстро и без задержки покупают каналы - проходит неделя, и каналы начинают работать в новом формате. То есть готовность к наступлению была заранее сформирована. И при этих обстоятельствах нормальное демократическое государство просто обязано реагировать. В этих обстоятельствах ответственное государство должно принимать решение на уровне СНБО”, - подчеркнул Николай Сирый.

По мнению эксперта, массовую скупку телеканалов вполне можно считать частью российской агрессии.

“Потому что покупка, если предположить, что она была осуществлена на деньги страны-агрессора, была частью агрессии. Соответственно, оснований для того, чтобы ставить вопрос на СНБО, более чем достаточно. В Украине сформирована целая система контролирующих органов, в том числе специальный совет, и мы не видим соответствующей реакции”, - отметил эксперт.

Напомним, депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку, стал владельцем телеканала ZIK (компании "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации"). Теперь ему принадлежит три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik.