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Трансляция круглого стола "Свобода слова в избирательном процессе"

Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола, посвященного проблеме свободы слова в Украине: «Свобода слова в избирательном процессе».

Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом при поддержке Интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

• Избирательный процесс без достоверной информации: реалии и угрозы

• Наступление на свободу слова как подрыв информационной безопасности страны

• Право на свободу слова как фундамент правового государства и верховенства права

Участники круглого стола:

  • Семен Глузман, правозащитник, общественный деятель
  • Владимир Василенко, правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
  • Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины
  • Евгений Головаха, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины
  • Олег Березюк, адвокат, председатель Украинского юридического общества
  • Андрей Куликов, журналист, телеведущий, медиа-эксперт
  • Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
  • Александра Примаченко, журналист
  • Михаил Лев, юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований»

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.

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