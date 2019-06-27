LB.ua ведет трансляцию круглого стола, посвященного проблеме свободы слова в Украине: «Свобода слова в избирательном процессе».
Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом при поддержке Интернет-портала LB.ua
Вопросы к обсуждению:
• Избирательный процесс без достоверной информации: реалии и угрозы
• Наступление на свободу слова как подрыв информационной безопасности страны
• Право на свободу слова как фундамент правового государства и верховенства права
Участники круглого стола:
- Семен Глузман, правозащитник, общественный деятель
- Владимир Василенко, правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины
- Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины
- Евгений Головаха, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины
- Олег Березюк, адвокат, председатель Украинского юридического общества
- Андрей Куликов, журналист, телеведущий, медиа-эксперт
- Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины
- Александра Примаченко, журналист
- Михаил Лев, юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований»
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.