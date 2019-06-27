Трансляция круглого стола "Свобода слова в избирательном процессе" Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом.

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LB.ua ведет трансляцию круглого стола, посвященного проблеме свободы слова в Украине: «Свобода слова в избирательном процессе». Организаторы - Институт Горшенина совместно с известным правозащитником и общественным деятелем Семеном Глузманом при поддержке Интернет-портала LB.ua Вопросы к обсуждению: • Избирательный процесс без достоверной информации: реалии и угрозы • Наступление на свободу слова как подрыв информационной безопасности страны • Право на свободу слова как фундамент правового государства и верховенства права Участники круглого стола: Семен Глузман, правозащитник, общественный деятель

Владимир Василенко, правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Виктор Мусияка, юрист, экс-вице-спикер Верховной Рады Украины

Евгений Головаха, социолог, заместитель директора Института социологии НАН Украины

Олег Березюк, адвокат, председатель Украинского юридического общества

Андрей Куликов, журналист, телеведущий, медиа-эксперт

Николай Сирый, юрист, старший научный сотрудник Института государства и права НАН Украины

Александра Примаченко, журналист

Михаил Лев, юрист, председатель правления ОО «Центр политико-правовых исследований» Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.

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