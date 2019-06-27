ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня на досрочные выборы в Раду

В зависимости от количества кандидатов бюллетени изготавливаются по разным размерам.

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Установлено, что текст бюллетеня печатается только с одной стороны на листе размера 200х600 мм серо-голубого цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие теплового воздействия, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

В зависимости от количества кандидатов в народные депутаты Украины избирательные бюллетени изготавливаются по разным размерам. До 6 кандидатов - размер 200х200 мм, до 11 кандидатов - размер 200х300 мм, до 18 кандидатов - размер 200х400 мм, до 33 кандидатов - размер 200х600 мм, до 50 кандидатов - размер 200х800 мм.

На еще одном заседании 26 июня Центризбирком форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее сообщалось, что ЦИК провела жеребьевку номеров партий для размещения их в бюллетене.