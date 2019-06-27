Эта история поломалась, несите другую
Эта история поломалась, несите другую
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" снизился до 45%, - опрос
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Кириленко и Розенко поругались с Гройсманом и Аваковым из-за губернаторов Зеленского
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Зеленский внес на согласование в Кабмин восьмерых губернаторов
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров "ЛНР" (обновлено)
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Возвращение Rammstein: серьезный разговор о прошлом
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
Суд отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
ГлавнаяПолитика

ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня на досрочные выборы в Раду

В зависимости от количества кандидатов бюллетени изготавливаются по разным размерам.

ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня на досрочные выборы в Раду
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Установлено, что текст бюллетеня печатается только с одной стороны на листе размера 200х600 мм серо-голубого цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие теплового воздействия, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

В зависимости от количества кандидатов в народные депутаты Украины избирательные бюллетени изготавливаются по разным размерам. До 6 кандидатов - размер 200х200 мм, до 11 кандидатов - размер 200х300 мм, до 18 кандидатов - размер 200х400 мм, до 33 кандидатов - размер 200х600 мм, до 50 кандидатов - размер 200х800 мм.

На еще одном заседании 26 июня Центризбирком форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее сообщалось, что ЦИК провела жеребьевку номеров партий для размещения их в бюллетене.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также