Зеленский встретился с семьями погибших военных, которых следствие признало самоубийцами

Президент Владимир Зеленский встретился с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и следственные органы признали их самоубийцами.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что родные погибших рассказали, что смерть их близких пытаются выдать за самоубийство несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения и огнестрельных ранений. Также, по их словам, в отдельных делах есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил.

"Лично я столкнулся с этим осенью прошлого года, когда одного из моих сослуживцев убили, затем повесили и списали на банальное самоубийство. Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования", - рассказал бывший военнослужащий Сергей Ульянов.

Фото: president.gov.ua

Зеленский взял поднятые вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса президента Руслану Рябошапке.

"Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - подчеркнул президент.

Фото: president.gov.ua

Рябошапка со своей стороны предложил в ближайшее время провести встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, воинских формирований ВСУ и Нацгвардии, Военной службы правопорядка, Минобороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовыми последствиями.

Напомним, в прошлом году главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о том, что в среднем еженедельно 2-3 военнослужащих совершают самоубийства. Из них около 80% имели признаки посттравматического синдрома.

При этом, очередь на психологическую реабилитацию для участников боевых действий на Донбассе только в Киеве и Киевской области составляет 20 тыс. человек.