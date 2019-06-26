Парламентская ассамблея НАТО пригласила Зеленского выступить на сессии в октябре

На сессии будет обсуждаться ситуация в Украине и вопрос санкций против России.

Парламентская ассамблея Организации Североатлантического договора (НАТО) пригласила президента Украины Владимира Зеленского выступить на сессии в Лондоне в октябре, где будет обсуждаться вопрос об Украине и санкциях против России.

Об этом сообщила президент парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун на брифинге в Киеве после встречи с Зеленским, передают "Українськi Новини".

"Я пригласила президента присоединиться к осенней сессии в Лондоне, если у него будет такая возможность. Мы надеемся, у него получится приехать и выступить перед ПА НАТО. У нас будет два отчета: один о санкциях, второй - об Украине", - сказала она.

Мун также отметила, что у нее уже запланированы еще две встречи с Зеленским в Украине: одна - в ходе наблюдения за парламентскими выборами в июле, вторая - на сессии ПА НАТО весной 2020 года.

Кроме того, Мун попросила Зеленского организовать ей поездку на Донбасс, чтобы она потом отчиталась перед ПА НАТО об увиденном.

Напомним, 4 июня Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, в ходе которой президент заявил о готовности к переговорам с РФ для достижения мира на Донбассе.

Столтенберг, в свою очередь, подтвердил перспективу членства для Украины при президенте Зеленском.