Депутати "Народного фронту" і БПП, співачка, блогери і військові: кого Порошенко бере на вибори

Список очолює сам Петро Порошенко. Нагадаємо, він був народним депутатом впродовж чотирьох скликань. Працював секретарем Ради національної безпеки та оборони (у 2005 році), міністром закордонних справ (2009-2010) та міністром економічного розвитку і торгівлі (2012).
Другу і третю позицію посідають спікер Верховної Ради, представник «НФ» Андрій Парубій (сім разів балотувався в парламент, двічі народний депутат) та його «права» рука, перший віце-спікер та Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко (тричі нардеп). До слова, на попередніх виборах вона займала дев'яте місце в списку БПП. Балотувалась від групи УДАР.
Четверте місце в списку посів командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил, Герой України генерал-лейтенант Михайло Забродський. У минулому – командир 95-ї бригади, у 2017 році – керівник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Попередній раз балотувався до Житомирської обласної ради у 2015 році від БПП «Солідарність».
П’ятий номер – співачка, ведуча Євромайдану у Львові Софія Федина. Вона – кандидат політичних наук, викладає на кафедрі міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка, а також є членом президії Світової федерації українських лемківських об'єднань, радник голови Львівської облради, член обласного проводу Конгресу українських націоналістів тощо.
Із заяв Федини видається, що вона готувалась до політичної кар’єри з часів Майдану.
На її офіційному сайті вона пише, що хоче стати «Послом Миру, щоб своїми піснями сприяти вирішенню конфліктів». Правда, сайт не оновлювався з 2018 року.
Лідер кримських татар і народний депутат шести скликань Мустафа Джемілєв посів шостий номер в списку Порошенка.
Наступна – медик-доброволець, керівник громадської організації «Госпітальєри» Яна Зінкевич з Рівного.
У грудні 2015 року вона потрапила в ДТП, внаслідок якого пересувається на інвалідному візку.
Як зазначається на сайті Дніпровської міської ради, Зінкевич очолює комунальне підприємство «Госпітальєри Дніпра», підпорядковане департаменту охорони здоров'я при міськраді.
З 2014 року була парамедиком «Правого сектору», потім «командиром медичного батальйону «Госпітальєри» Української добровольчої армії.
Восьмий у першій десятці – голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Лише на Львівщині екс-президент здобув перемогу під час виборів.
Синютка свого часу працював заступником міського голови Івано-Франківська, депутатом Івано-Франківської облради. А з 2006 року перейшов на роботу в команду мера Львова Андрія Садового. Після Майдану очолив Львівську область. А наступного року став депутатом Львівської облради. Хоча згодом відмовився від депутатства, залишившись головою облдержадміністрації.
Ще один кримський татарин – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз – дев’ятий у списку. У січні 2015-го Чийгоза затримали силові структури в Криму. Причиною арешту стала його участь в мітингу меджлісу перед будівлею Верховної Ради Криму напередодні анексії. Два роки потому Чийгоза засудили до восьми років колонії сурового режиму, але незадовго після цього його разом з іншим кримськотатарським політв'язнем – Ільмі Умеровим – видали Туреччині.
Замикає десятку “Європейської солідарності” Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в уряді Володимира Гройсмана, в минулому – депутат Верховної Ради від БПП.
Нардепи
З 11 по 23 позицію списку партії Порошенка посідають депутати БПП та «Народного фронту» цього скликання парламенту:
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лідер фракції Порошенка Артур Герасимов, якому екс-глава держави в останні дні на посаді присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і повноважного посла України в ОБСЄ, оскільки той очолював делегацію Верховної Ради в Парламентській Асамблеї ОБСЄ;
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екс-нардеп від БПП Степан Кубів, що з 2016 року працює першим віце-прем’єром та міністром економічного розвитку і торгівлі.
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колишній прес-секретар Порошенка і нардеп його фракції Ірина Фріз, що з кінця 2018 року очолила спеціально створене Міністерство у справах ветеранів;
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Ніна Южаніна – керівник комітету парламенту з питань податкової і митної політики. До політики працювала у компаніях Петра Порошенка;
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дружина Генерального прокурора Ірина Луценко, що два останні роки в парламенті була представником Порошенка;
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голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник керівника фракції «Народний фронт» та заступник секретаря РНБО у 2014 році Вікторія Сюмар;
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депутат трьох скликань Верховної Ради, востаннє – у складі БПП, Володимир Ар’єв;
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депутат парламенту двох останніх скликань. У 2012 році обраний за списком УДАРУ, один з керівників штабу партії Кличка на виборах 2012 року, у 2014 – БПП. Згодом – заступник голови Адміністрації Порошенка з 2014 по 2018 роки, а після цього – директор Національного інститут стратегічних досліджень Ростислав Павленко. Безпосередньо курував питання надання ПЦУ Томосу про автокефалію;
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нардеп останнього скликання від «Народного фронту» Микола Величкович. З лютого 2014 року – заступник керівника МВС Арсена Авакова. Ще двічі балотувався – до парламенту та Львівської облради у 1998 році. Під час Майдану був заступником керівника загонів «Самооборони» Андрія Парубія;
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Сергій Алєксєєв, заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя, в минулому адвокат. Отримав статус Заслуженого юриста України в жовтні 2016 року;
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голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, депутат фракції БПП Руслан Князевич. Депутат чотирьох скликань, у 2000-х був членом ЦВК;
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Максим Саврасов, що набув депутатських повноважень за списком БПП у квітні 2016 року. Двічі обирався до Київради від партії Леоніда Черновецького, хоча в 2011 році вийшов з неї;
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двічі депутат Верховної Ради Марія Іонова. З 2008 по 2012 рік була депутатом Київської міської ради від Блоку Віталія Кличка. Працювала в Адміністрації Віктора Ющенка.
Із чинних депутатів в списку Порошенка також:
Тетяна Чорновол (№27) – нардеп від «Народного фронту», в минулому – журналіст. У 2014 році була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики. Двічі балотувалась в парламент – у 2002 та 2012 роках.
Андрій Левус (№29) – депутат від «Народного фронту». Тривалий час працював помічником нардепа Андрія Парубія, очолював місцевий штаб Віктора Ющенка під час виборів президента у 2004-у, згодом – штаб партії «Народний союз «Наша Україна». У 2014 році був заступником голови СБУ.
Олександр Черненко (№34)– народний депутат від фракції БПП, колишній голова правління Комітету виборців України. Був помічником на громадських засадах народного депутата Андрія Шевченка у шостому і сьомому скликаннях Верховної Ради.
Володимир Соляр (№40) – нардеп від «Народного фронту». У 2014 році був заступником командира батальйону «Айдар», брав участь в АТО. За деякими даними, служив в Югославії та Іраку як військовий.
Ігор Артюшенко (№41) – нардеп від БПП. У 2007 році балотувався до парламенту від «Свободи». З липня 2016 року очолює запорізький осередок партії БПП.
Сергій Висоцький (№44) потравив до Верховної Ради цього скликання від «Народного фронту». До політичної кар’єри працював журналістом в журналі «Фокус», «ЛігаБізнесІнформ», «Комерсант-Україна», «Економічні вісті» тощо.
Олександр Бригинець (№45) – двічі народний депутат. У нинішнє скликання зайшов по списку БПП у 2016 році після того, як партія позбавила мандатів Миколу Томенка і Єгора Фірсова, котрі вийшли з фракції. У 2012 році був обраний депутатом Верховної Ради від «Батьківщини». Був радником прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, а з 2006 до 2012 – депутатом Київради у фракція БЮТ.
Ігор Лапін (№49) – нардеп від «Народного фронту». У 2014 році був командиром роти батальйону «Айдар». З 1997 до 2014 року працював адвокатом Волинської обласної колегії адвокатів, був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області. Балотувався на посаду Ковельського міського голові за підтримки «Селянської партії України».
«Місцеві»
До парламентського списку «Євросолідарності» потрапила Ірина Никорак (№26), депутат Київської міськради від БПП. Помічниця нардепа від «Народного фронту» Олександра Присяжнюка – сина екс-губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка. Присяжнюк-молодший свого часу був помічником Арсенія Яценюка, заступником керівника апарату прем’єр-міністра у 2014 році та радником голови ВР.
Тридцятим номером списку була Наталія Баласинович, голова Васильківської районної ради Київської області. Однак після оприлюднення скандального відео, де вона нецензурно виражається в сторону поліцейського, її виключили зі списку.
В інтерв’ю Цензор.net Баласинович розповідала, що відео було зняте два роки тому її чоловіком – Богданом Баласиновичем, радником мера Києва Віталія Кличка із зовнішньоекономічних питань, який віддав запис журналісту і кандидату в депутати по округу у Василькові від «Слуги народу» Олександру Дубинському. На той момент, за її словами, у них з чоловіком погіршилися стосунки.
Місце Баласинович не зайняв ніхто, список посунувся на одну позицію вниз, оскільки номер кандидата закріплюють під час партійного з'їзду, а отже, щоб на те ж місце поставити когось іншого, - потрібно скликати новий з'їзд.
Андрій Андрєєв (№35) – депутат Київради від «Солідарності». Працював начальником управління обстеження та аналізу стану благоустрою території КП «Київблагоустрій», а з лютого 2015 року по теперішній час – перший заступник директора КП «Київблагоустрій».
За повідомленнями ЗМІ, Андрєєв був керівником приймальної депутата Київради Алли Шлапак під час парламентської кампанії 2012 року.
За даними ЗМІ, Андрєєв фігурував у справі про створення схеми для розкрадання бюджетних коштів, виділених на демонтаж МАФів на суму понад 4 млн грн. У коментарі LB.ua депутат Київради сказав, що подібна інформація – «брехня і наклеп», пояснюючи, що за будь-якою заявою правоохоронні органи відкривають провадження. Щоправда, так і не дав поставити уточнююче запитання, що у грудні 2017 року Шевченківський райсуд Києва надав доступ прокуратурі до речей і документів Печерської райдержадміністрації Києва у цій справі.
42 місце в списку займає Михайло Талпа, депутат Миколаївської облради від БПП. Був помічником нардепа від «Батьківщини» Ігора Бриченка, що пройшов в парламент по мажоритарному окрузі в Миколаївській області.
Олена Урсуленко (№46), секретар Херсонської міськради, депутат від «Солідарності», також поповнила список партії Порошенка. Урсуленко займалася підприємницькою діяльністю до 2015 року, очолює херсонський осередок БПП.
«Кабмінівські»
Окрім Степана Кубіва в новий парламент вкотре пробує пройти й інші урядовці. Зокрема, нині віце-прем'єр-міністр і нардеп п'яти скликань парламенту В'ячеслав Кириленко (№38). За прем’єр-міністра Юлії Тимошенко працював міністром праці та соціальної політики, за Арсенія Яценюка – міністром культури, віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань. В уряді Гройсмана залишився на посаді віце-прем'єр-міністр.
Колега Кириленко по Кабміну – віце-прем'єр-міністр Павло Розенко (№39) – також в списку партії Порошенка. Розенко чотири рази балотувався у Верховну Раду (по списку Народного руху, Блоку «Наша Україна», УДАРу та БПП). Останні два рази були успішні.
З грудня 2014 по квітень 2016-го працював міністром праці та соціальної політики, а після очолення уряду Володимиром Гройсманом став віце-прем'єр-міністром.
Заступниця міністра енергетики і вугільної промисловості з питань європейської інтеграції з лютого 2017 року Наталія Бойко (№24). Навчалася у Львівському національному університеті, після чого на юридичному факультеті Берлінського університету імені Гумбольдта. До 2015 року працювала в Німеччині в компанії Environmental Resources Management на посаді консультанта і координатора проектів для міжнародних газовидобувних компаній і фінансових інститутів. Її батько Андрій Бойко – колишній член Вищої Ради правосуддя.
«Несистемні»
Решта списку – функціонери партії та її штатні і неформальні речники, а також ідеологічно близькі до Петра Порошенка блогери та публічні особи:
– голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович (№25). Був головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (2008-2014), директором Архіву Служби безпеки України (2008-2010).
– Андрій Карпов (Андрій Полтава) – блогер, автор програми «Вата Шоу» на каналі «Прямий» – під №31. У студентські роки був капітаном команди КВК.
– Денис П'ятигорець (№28), заступник голови Волинської обласної держадміністрації (з жовтня минулого року). Балотувався до Запорізької міської організації від Партії регіонів.
Працював директором благодійної організації «Патріоти Волині», засновником якої є нардеп від «Волі народу» Степан Івахів, а також прес-секретарем мережі автозаправок WOG, що належать групі Івахіва «Континіум». П'ятигорець такоє є помічником Івахіва на громадських засадах.
– Юрій Бірюков (№32) – радник президента Петра Порошенка з 2014 року, помічник міністра оборони Валерія Гелетея, а згодом і Степана Полторака з питань речового забезпечення Збройний Сил України. Комунікатор Порошенка з волонтерським середовищем, неформальний спікер команди з військових питань.
– політолог Сергій Таран (№33), член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії від депутатської фракції БПП, у минулому – співзасновник Інституту масової інформації, яка опікується захистом свободи слова в Україні.
– Дінара Габібуллаєва (№36), голова громадської організації «Солідарна молодь» («молодіжка» БПП). Працювала помічником одного з депутатів районного штабу БПП в Дніпрі, а також прес-секретарем міського штабу БПП. На публічних акція часто з’являється в найближчому оточенні Порошенка.
– Олексій Петров (№37), ветеран АТО, офіцер Збройних Сил України, позиціонує себе як блогер. У своїх постах активно рекламує Петра Порошенка.
Олександр Погребиський (№42) – боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ. Був залучений до роботи в Міністерстві оборони на громадських засадах, входив в групу, яка контролює процес побудови гуртожитку для контрактників і військових готелів для офіцерів на території кожної частини.
– Андрій Смолій (№47), асистент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ, а також Інституту держави і права НАН, син Валерія Смолія – віце-прем’єра в 1997-1999 роках, нині – директора Інституту історії НАН. Минулого року вийшов з Української Галицької партії.
– Людмила Обертинська (№48), працівник прес-служби партії Порошенка.
У списку Євросолідарності був також ветеран АТО Олег Болдирєв. Однак він написав у Facebook, що вирішив не балотуватися в парламент.
– Гліб Бабіч (№51), командир взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
– Артур Переверзєв (№52), провідний експерт відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил.
І ще п’ятдесятка
Решта 50 кандидатів у списку партії Порошенка – здебільшого, представники політсили в регіонах і посадовці (зокрема, заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Олег Валов (№83), перший заступник голови Барської районної держадміністрації Вінницької області Неля Мельник (№72), секретар Тернопільської міськради Віктор Шумада (№59), голова Тернопільської облради Віктор Овчарук (№58).
Кілька кандидатів – працівники Адміністрації президента (завідувач відділу західних регіонів Департаменту регіональної та кадрової політики Адміністрації президента Станіслав Кращенко (№77) і Верховної Ради (заступник керівника Секретаріату Голови Верховної Ради Нестор Пронюк (№60) та радник голови Верховної Ради Олександр Старовойт (№70).
Весь список «Європейської Солідарності» – за посиланням.