"Европейская солидарность" опубликовала топ-50 кандидатов в депутаты

Почти треть списка составляют кандидаты, отобранные на праймериз.

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обнародовала топ-50 кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе на досрочных выборах 21 июля. Список кандидатов опубликован на сайте партии.

"50 опытных профессионалов, эффективных менеджеров, звезд всвоей сфере. Половина из них - новые лица. Я рад, что у нас около 30% женщин в проходной частине списка", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.

Сообщается, что около 30% кандидатов включены в список по итогам праймериз, проведенных ГО "Справа громад".

Кроме объявленной ранее первой десятки в избирательный список вошли Артур Герасимов, Нина Южанина, Ирина Луценко, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко, Александр Бригинец, Александр Погребиський, Сергей Высоцкий и другие.

Герасимов Артур Кубив Степан Фриз Ирина Южанина Нина Луценко Ирина Сюмар Виктория Арьев Владимир Павленко Ростислав Величкович Николай Алексеев Сергей Князевич Руслан Саврасов Максим Ионова Мария Бойко Наталия Вятрович Владимир Никорак Ирина Черновол Татьяна Пятигорец Денис Левус Андрей Баласинович наталья Карпов Андрей Бирюков Юрий Таран Сергей Черненко Александр Андреев Андрей Габибуллаева Динара Петров Алексей Кириленко Вячеслав Розенко Павел Соляр Владимир Артюшенко Игорь Талпа Михаил Погребиський Михаил Высоцкий Сергей Бригинец Александр Урсуленко Елена Смолий Андрей Болдырев Олег Лапин Игорь Обертинская Людмила

Ранее сегодня список из 201 кандидата представила партия президента "Слуга народа".