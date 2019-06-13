"Европейская солидарность" опубликовала топ-50 кандидатов в депутаты

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" обнародовала топ-50 кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе на досрочных выборах 21 июля. Список кандидатов опубликован на сайте партии.
"50 опытных профессионалов, эффективных менеджеров, звезд всвоей сфере. Половина из них - новые лица. Я рад, что у нас около 30% женщин в проходной частине списка", - написал Порошенко в своем Telegram-канале.
Сообщается, что около 30% кандидатов включены в список по итогам праймериз, проведенных ГО "Справа громад".
Кроме объявленной ранее первой десятки в избирательный список вошли Артур Герасимов, Нина Южанина, Ирина Луценко, Ирина Фриз, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко, Александр Бригинец, Александр Погребиський, Сергей Высоцкий и другие.
- Герасимов Артур
- Кубив Степан
- Фриз Ирина
- Южанина Нина
- Луценко Ирина
- Сюмар Виктория
- Арьев Владимир
- Павленко Ростислав
- Величкович Николай
- Алексеев Сергей
- Князевич Руслан
- Саврасов Максим
- Ионова Мария
- Бойко Наталия
- Вятрович Владимир
- Никорак Ирина
- Черновол Татьяна
- Пятигорец Денис
- Левус Андрей
- Баласинович наталья
- Карпов Андрей
- Бирюков Юрий
- Таран Сергей
- Черненко Александр
- Андреев Андрей
- Габибуллаева Динара
- Петров Алексей
- Кириленко Вячеслав
- Розенко Павел
- Соляр Владимир
- Артюшенко Игорь
- Талпа Михаил
- Погребиський Михаил
- Высоцкий Сергей
- Бригинец Александр
- Урсуленко Елена
- Смолий Андрей
- Болдырев Олег
- Лапин Игорь
- Обертинская Людмила
Ранее сегодня список из 201 кандидата представила партия президента "Слуга народа".