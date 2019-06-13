ГПС заявила о недостаточной доказательной базе в деле о хищении средств, выделенных на проект "Стена"

Государственная пограничная служба активно сотрудничала с правоохранителями в рамкам расследования о хищении средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена") и считает, что задержанные сотрудники ГПС нести должны ответственность по закону, если их вина будет доказана, сообщает пресс-служба ГПС.

Вместе с тем, в погранслужбе не увидели надлежащих доказательств, подтверждающих вину пограничников.

"Кроме этого, выводы, согласно сообщениям о подозрении, врученных подозреваемым в данном уголовном производстве, опровергаются рядом доказательств, имеющихся в стороны защиты, - отмечается в сообщении. - Так, например, главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки согласно ч.5 ст. 191 УК, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями".

"Относительно нецелевого использования бюджетных средств, данное уголовное правонарушение согласно сообщениям о подозрении, опять же, обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз также повторными, проведенными по постановлению следственного судьи. В то же время необходимо отметить, что выводы вышеуказанной экспертизы опровергаются решениями административных судов первой и апелляционной инстанции, а также рядом других экспертиз, проведенных различными экспертными учреждениями. И другие нарушения и несоответствия", - говорят в ГПС.

Напомним, подозрение в хищении средств на строительстве "Стены" выдвинуты трем должностным лицам Госпогранслужбы