Зеленскому необходим круг остромыслящих советников не из числа друзей и одноклассников, - юрист

Олег Березюк считает, что специалистам нужно дать возможность напрямую выходить на президента со своими предложениями.

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо создать вокруг себя мощный институт советников. Такое мнение высказал Олег Березюк, адвокат, глава объединения «Украинское юридическое общество» во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Если Зеленский хочет действительно реализовать ту программу, о которой он говорил - сделать Украину процветающей, он должен собрать вокруг себя людей, которые будут критически мыслить и предлагать креативные идеи для выхода из ситуации. Взять, к примеру, опыт Китая, где институт советников широко распространен. Но эти советники должны быть не из числа друзей или одноклассников, а из числа экспертов с опытом", - высказался Олег Березюк.

Юрист считает, что специалистам нужно дать возможность напрямую выходить на президента со своими предложениями.

"Если будет политическая воля, мы способны предложить любые экономические реформы и совместными усилиями - политиков, юристов, экономистов - сделать так, чтобы они были эффективными", - сказал Олег Березюк.

По его мнению, для воплощения экономической реформы в Украине важнейшими пунктами являются общественно-политическая стабильность и правовая определенность.

"Экономика развивается тогда, когда есть общественно-политическая стабильность. Поэтому очень важно, чтобы между парламентом, Кабмином и президентом было взаимодействие. Тогда можно будет рассчитывать, что из страны не будут выезжать лучшие люди, в страну будут идти инвестиции и не будут выводиться средства. Пока общественно-политической стабильности не будет - все будет как раньше", - считает эксперт.

"Правовая определенность предусматривает эффективную работу системы правосудия. А это не только суд, но и правоохранительная система, и адвокатура. Эти структуры должны взаимодействовать, и тогда Украина будет становиться правовым государством ", - подытожил Олег Березюк.