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Зеленскому необходим круг остромыслящих советников не из числа друзей и одноклассников, - юрист

Олег Березюк считает, что специалистам нужно дать возможность напрямую выходить на президента со своими предложениями.

Зеленскому необходим круг остромыслящих советников не из числа друзей и одноклассников, - юрист
Олег Березюк
Фото: Макс Требухов

Президенту Владимиру Зеленскому необходимо создать вокруг себя мощный институт советников. Такое мнение высказал Олег Березюк, адвокат, глава объединения «Украинское юридическое общество» во время круглого стола в Институте Горшенина.

"Если Зеленский хочет действительно реализовать ту программу, о которой он говорил - сделать Украину процветающей, он должен собрать вокруг себя людей, которые будут критически мыслить и предлагать креативные идеи для выхода из ситуации. Взять, к примеру, опыт Китая, где институт советников широко распространен. Но эти советники должны быть не из числа друзей или одноклассников, а из числа экспертов с опытом", - высказался Олег Березюк.

Юрист считает, что специалистам нужно дать возможность напрямую выходить на президента со своими предложениями.

"Если будет политическая воля, мы способны предложить любые экономические реформы и совместными усилиями - политиков, юристов, экономистов - сделать так, чтобы они были эффективными", - сказал Олег Березюк.

По его мнению, для воплощения экономической реформы в Украине важнейшими пунктами являются общественно-политическая стабильность и правовая определенность.

"Экономика развивается тогда, когда есть общественно-политическая стабильность. Поэтому очень важно, чтобы между парламентом, Кабмином и президентом было взаимодействие. Тогда можно будет рассчитывать, что из страны не будут выезжать лучшие люди, в страну будут идти инвестиции и не будут выводиться средства. Пока общественно-политической стабильности не будет - все будет как раньше", - считает эксперт.

"Правовая определенность предусматривает эффективную работу системы правосудия. А это не только суд, но и правоохранительная система, и адвокатура. Эти структуры должны взаимодействовать, и тогда Украина будет становиться правовым государством ", - подытожил Олег Березюк.

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